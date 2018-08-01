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среда, 01 августа 2018 10:56

Резко подскочат цены на горячую воду

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Автор: Depo.Київ
  Киев: объяснили причины подорожания горячей воды
Киев: объяснили причины подорожания горячей воды

КГГА получила право закупать газ на открытом рынке для обеспечения бесперебойной работы ТЭЦ-5.

Это может привести к росту тарифов на горячую воду и тепло для населения.

"Приняли решение, которое позволяет сейчас предприятию (КП" Киевтеплоэнерго ". - Ред.) или урегулировать вопрос с НАК "Нафтогаз", пока есть время. Или выйти на рынок и купить так называемый коммерческий газ, то есть на открытом рынке", - сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Науменко, передает УНИАН.

Город обеспечит работу ТЭЦ до момента, пока суд не примет решение о признании НАК "Нафтогаз Украины" договора на поставку газа заключенным, отметил Науменко.

"Именно для того, чтобы не вызвать прекращение работы ТЭЦ-5. Потому что ТЭЦ-6 сейчас остановлена ​​на профилактику, но ТЭЦ-5 должна работать", - резюмировал Науменко.

Ранее КП "Киевэнерго" закупало газ по 6,9 грн за куб. м, а коммерческая цена НАК "Нафтогаз Украины" достигает 11 грн за куб. м, что на 37,2% выше. Таким образом, если Киев начнет закупать газ по коммерческой цене, то экономически обоснованная стоимость горячей воды и тепла в таком случае может подскочить более чем на 26% (70% в структуре тарифа - цена газа).

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Киевляне стали заложниками спора между "Нафтогазом" и властями столицы, потому что было использовано газа на 2,5 млн грн, за который никто не заплатил. В КГГА считают, что долги должно оплатить "Киевэнерго", а в "Нафтогазе" говорят, чтобы рассчитывалось КП "Киевтеплоэнерго".

С 1 августа основные в столице ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 переходят в управление КП "Киевтеплоэнерго". Они продолжат свою работу.

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Дата
01
августа

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