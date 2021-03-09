Респиратор в цветах: показали новый антикоронавирусный мурал

Столичный художник Виталий Гидеван создал новый мурал - девушка в респираторе, украшенном цветами. Рисунок появился в Софийской Борщаговке.

Об этом художник сообщил в Facebook.

Автор: Виталий Гидеван Рисунок также символизирует надежду, что скоро мы вернемся к привычной жизни

"Ровно год назад наш мир неожиданно захлестнула эпидемия, паника и множество запретов. Изменилось восприятие людьми друг друга, ведь каждый может быть потенциально опасным, даже родные. Тогда я создал рисунок "Лев в маске". Это было только начало пандемии, которая должна была закончиться через 2 недели. Но мы до сих пор носим маски", - написал Гидеван.

Новый рисунок - о цене человеческой жизни, за которую каждый день борются врачи, и об атрибуте, ставшем неотъемлемой частью нашего гардероба, отметил художник.

"Рисунок появился на стене старого ангара. Его когда-то снесут, но пока он служит галереей для моих рисунков. Через переменчивую погоду на создание мурала потратил 2 дня. Использовал 10-12 баллончиков краски разных оттенков. Образ девушки - собирательный", - рассказал Гидеван для "Сегодня".

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Мурал "Лев в маске", авторства Виталия Гидевана, появился в марте прошлого года. Он украсил столичную Набережную в сторону моста Патона. Пользователи соцсетей сразу прозвали его символом борьбы против коронавируса.