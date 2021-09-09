Рэпер-"крымнашист" Баста снова едет зарабатывать в Украину

Российский рэпер Баста, настоящее имя Василий Вакуленко, снова планирует дать концерт в Украине.
Билеты уже продают на украинских сервисах.
Выступление запланировано на 20:00 19 декабря в киевском ночном клубе Stereo plaza.
Рэпер выступал в оккупированном Крыму. Также он играл российского военного, который служит на оккупированном Россией полуострове.
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Несмотря на общественный резонанс Василий Вакуленко дал концерт в Киеве в июне этого года.
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