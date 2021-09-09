Рэпер-"крымнашист" Баста снова едет зарабатывать в Украину

Рэпер Баста собрался с концертом в Киев. Фото: Дмитрий Куц, УНИАН

Российский рэпер Баста, настоящее имя Василий Вакуленко, снова планирует дать концерт в Украине.

Билеты уже продают на украинских сервисах.

Выступление запланировано на 20:00 19 декабря в киевском ночном клубе Stereo plaza.

Рэпер выступал в оккупированном Крыму. Также он играл российского военного, который служит на оккупированном Россией полуострове.

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Несмотря на общественный резонанс Василий Вакуленко дал концерт в Киеве в июне этого года.