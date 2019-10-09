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среда, 09 октября 2019 13:42

Реконструкция Шулявского моста подорожала до 1 млрд грн

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Реконструкция Шулявского моста подорожала до 1 млрд грн
ukrinfom Реконструкция Шулявского моста: стоимость ремонтных работ увеличили до миллиарда

В сентябре компания экс-нардепа Максима Микитася получила за работу 598 млн грн предоплаты, после чего полностью остановила строительство.

Руководитель КГГА Виталий Кличко 7 октября подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1, 05 млрд грн сметной стоимости работ, пишет zn.

Речь идет о стоимости реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана.

При этом в распоряжении указано, что по состоянию на 1 августа уже были выполнены работы по реконструкции на 60 млн грн. Это составляло примерно 10% подряда на реконструкцию 598,49 млн грн, которые в июне 2018-го получило ООО "Северо-украинский строительный альянс" из группы экс-нардепа Максима Микитася.

По тому контракту по состоянию на сентябрь 2019-го был переведен предоплату в размере 99,5%. После чего строительство моста полностью прекратилось, а Микитась заявил о выходе из строительного бизнеса. На днях НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в афере с квартирами для Нацгвардии, суд разрешил застройщику выйти из-под ареста за 5,5 млн грн залога.

10 сентября КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" и ООО "Инвестиционно-строительная компания "Укрбуд" заключили договор на 13,89 млн грн по корректировке проекта реконструкции Шулявского моста.

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С вечера 12 до утра 14 октября запретят движение по проспекту Победы для монтажа фрагмента Шулявского путепровода и изменится движение общественного транспорта

В это время над проезжей частью проспекта устанавливать прогон нового моста. Закрывается движение троллейбусов маршрутов № 5, 7, 92н, 93Н, 94н на участке от станции метро Нивки до Воздухофлотского путепровода.

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