Рецидивист поиздевался над пенсионеркой - момент попал на видео

Нападавшим оказался ранее судимый за аналогичное преступление 32-летний уроженец Кировоградской области. Его задержали. Фото: скриншот с видео

В Киеве в подъезде многоэтажки 32-летний мужчина напал на пожилую женщину, украл ее сумку и убежал.

Преступление произошло вечером 5 марта, сообщила Киевская городская прокуратура.

"Подозреваемый увидел пожилую женщину, которая заходила в подъезд многоквартирного дома и проследовал за ней. Поднимаясь по лестнице, злоумышленник сзади напал на женщину, и, применяя деревянный брусок, начал ее душить", - говорится в сообщении.

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Личность злоумышленника оперативно установили и задержали.

"Им оказался уроженец Кировоградской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления и 2020 года освободился из мест лишения свободы в связи с отбытием наказания", - добавили в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. За содеянное рецидивисту грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Полиция Киева также задержала ранее судимого 31-летнего мужчину, который отбирал у детей 10-12 лет мобильные телефоны, угрожая ножом. Преступления совершал на детской площадке по адресу ул. Григоровича-Барского. Злоумышленник представлялся "блогером".