Рецидивист поиздевался над пенсионеркой - момент попал на видео

 
Ексклюзивы
1/5
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 585
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 1665
По украинство на оккупированных территориях сажают в тюрьмы
По украинство на оккупированных территориях сажают в тюрьмы
Просмотров: 999
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 225
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 1989
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 945
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 288
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1368
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1494
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 675
Фото
Все фото
3
5
3
4
7
Заключенные спят по очереди: показали ужасные условия в столичном СИЗО
Заключенные спят по очереди: показали ужасные условия в столичном СИЗО
Дело Шеремета: под судом произошла стычка между активистами и полицией
Дело Шеремета: под судом произошла стычка между активистами и полицией
Драгер &quot;покраснел&quot;: маршрутчик навеселе перевозил пассажиров
Драгер "покраснел": маршрутчик навеселе перевозил пассажиров
Кличко открыл во Флоренции памятник Кобзарю
Кличко открыл во Флоренции памятник Кобзарю
Рейс Киев-Киев: над столицей провели уникальною экскурсию
Рейс Киев-Киев: над столицей провели уникальною экскурсию
Видео
Все видео
Рецидивист поиздевался над пенсионеркой - момент попал на видео
Рецидивист поиздевался над пенсионеркой - момент попал на видео
Мать позволила ребенку кататься на льдине, а сама стояла на берегу
Мать позволила ребенку кататься на льдине, а сама стояла на берегу
В столичном дворе нашли труп женщины с удостоверением полицейского
В столичном дворе нашли труп женщины с удостоверением полицейского
Власть закончит не лучше, чем режим Януковича - Стерненко записал обращение
Власть закончит не лучше, чем режим Януковича - Стерненко записал обращение
Как обновляют Индустриальный мост, который не видел ремонта с 1977-го
Как обновляют Индустриальный мост, который не видел ремонта с 1977-го
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 225
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 234
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 1989
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 216
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 945
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 333
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
среда, 10 марта 2021 09:48

Рецидивист поиздевался над пенсионеркой - момент попал на видео

  Комментировать
Рецидивист поиздевался над пенсионеркой - момент попал на видео
Нападавшим оказался ранее судимый за аналогичное преступление 32-летний уроженец Кировоградской области. Его задержали. Фото: скриншот с видео

В Киеве в подъезде многоэтажки 32-летний мужчина напал на пожилую женщину, украл ее сумку и убежал.

Преступление произошло вечером 5 марта, сообщила Киевская городская прокуратура.

"Подозреваемый увидел пожилую женщину, которая заходила в подъезд многоквартирного дома и проследовал за ней. Поднимаясь по лестнице, злоумышленник сзади напал на женщину, и, применяя деревянный брусок, начал ее душить", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В детский сад через окно ворвался рецидивист и пошел в душевую

Личность злоумышленника оперативно установили и задержали.

"Им оказался уроженец Кировоградской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления и 2020 года освободился из мест лишения свободы в связи с отбытием наказания", - добавили в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. За содеянное рецидивисту грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Полиция Киева также задержала ранее судимого 31-летнего мужчину, который отбирал у детей 10-12 лет мобильные телефоны, угрожая ножом. Преступления совершал на детской площадке по адресу ул. Григоровича-Барского. Злоумышленник представлялся "блогером".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рецидивист поиздевался над пенсионеркой - момент попал на видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
марта

Открыли новые острова в Тихом океане

В результате бомбардировок погибли около 100 тыс. мирных жителей

Первая женщина в мире совершила кругосветное морское путешествие

В результате взрыва на шахте погибли более 1000 шахтеров

Французы захватили территорию в Африке

Христианский террорист убил врача, который делал аборты

Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 3 Просмотров: 65893
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 13599
Показали виноград, который лучше не покупать
Показали виноград, который лучше не покупать
6
 Просмотров: 9747
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив Просмотров: 8424
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 7263
Новости Киева
В Киеве еще один ребенок совершил самоубийство
В Киеве еще один ребенок совершил самоубийство Просмотров: 756
Подозреваемой в убийстве киберполицейской избрали меру пресечения
Подозреваемой в убийстве киберполицейской избрали меру пресечения
 Просмотров: 459
Убийство киберполицейской: что рассказала подозреваемая
Убийство киберполицейской: что рассказала подозреваемая
 Просмотров: 3789
Респиратор в цветах: показали новый антикоронавирусный мурал
Респиратор в цветах: показали новый антикоронавирусный мурал Просмотров: 108
Вызов такси для девушки обернулся групповым изнасилованием
Вызов такси для девушки обернулся групповым изнасилованием Просмотров: 3330
Больше всего комментируют
5
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
5
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
3
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
2
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев
2
Почему телефонный разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся
Голосов: 6653
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть