Ребенок написал предсмертную записку другу и совершил самоубийство

В Киеве ребенок оставил послание другу и выбросился с 15-го этажа. Фото: pixabay.com

12-летний парень, который выпал с 15-го этажа в Голосеевском районе Киева, написал предсмертную записку. Ее адресовал другу.

В ней подросток пожаловался на непонимание старших членов семьи, пишет Obozrevatel, ссылаясь на анонимный источник.

В начале 1:00 ночи парень написал записку и выпрыгнул из многоквартирного дома. Трагедия произошла во вторник, 19 января, на пров. Феодосийском. В результате полученных травм он погиб.

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В январе в столице чуть ли не ежедневно случаются самоубийства. Возраст тех, кто решил свести счеты с жизнью, - от 12 до 90 лет. Так, 18 января 81-летняя женщина, страдающая психическим заболеванием, приняла большое количество медицинских препаратов. Она также оставила предсмертную записку. 19 января в Святошинском районе города выбросился с 16-го этажа 21-летний мужчина.