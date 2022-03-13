Разведка выяснила подробности расстрела эвакуационной колонны под Киевом

Колонна гражданских, которую оккупанты расстреляли 11 марта по дороге из села Победа Барышевского района Киевщины, пыталась эвакуироваться самостоятельно.

Согласованного сторонами "зеленого коридора" не было, сообщает Главное управление разветки в Facebook.

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"Это очень опасно, ведь оккупационные подразделения без сожаления уничтожают мирное население. Примеров таких военных преступлений за эти 16 дней войны немало. Призываем всех оказавшихся в опасности граждан следить за официальной информацией относительно маршрутов эвакуации и использовать только безопасные пути", - подчеркнули в разведке.

Российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области во время эвакуации из села Победа в сторону села Остролучье. Семь человек погибли, среди них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно.

После расстрела кафиры заставили остатки колонны вернуться в село Победа и не выпускают их из населенного пункта. С ними практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь.