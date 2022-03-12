Оккупанты расстреляли эвакуационную колонну женщин и детей на Киевщине

Российские оккупанты во время попытки эвакуации расстреляли гражданских людей. Фото: 24 канал

Российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области во время эвакуации. Семь человек погибли, среди них один ребенок.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

"11 марта, во время попытки эвакуации из села Победа (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье по согласованному "зеленому" коридору, оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей. Результат этого зверского поступка - семь погибших. Из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно", - говорится в сообщении.

После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Победа и не выпускают их из населенного пункта, отмечает ГУР.

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"Сейчас с ними практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь", - добавляет разведка.

В ГУР также напомнили, что вопрос защиты гражданского населения во время вооруженных конфликтов регулируется нормами международного гуманитарного права.

"В частности, Четвертой Женевской конвенцией "О защите гражданского населения во время войны". Согласно этим нормам, умышленные нападения на гражданских лиц, которые не принимают непосредственное участие в боевых действиях, приравниваются к военному преступлению", - отмечают в сообщении.

Оккупанты продолжают обстреливать пути эвакуационной колонны в Мариуполь. В окрестностях города продолжаются бои. Отбивают атаки десанта. Продолжаются артиллерийские обстрелы, сообщил глава Донецкой ИГА Павел Кириленко на телемарафоне.