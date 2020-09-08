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вторник, 08 сентября 2020 12:23

Разрушительная пати: мужчина устроил вечеринку в подъезде с особой целью

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Разрушительная пати: мужчина устроил вечеринку в подъезде с особой целью
Соседи поддержали организатора вечеринки. Фото: pixabay.com

Киевлянин Виталий Савчук устроил вечеринку в подъезде, и таким образом собрал часть средств на его ремонт.

Главными условиями мероприятия были иметь хорошее настроение и скинуться деньгами на ремонт. Организатор разрушительного пати - адвокат, имеющий квартиру на Подоле. Дому, в котором расположена квартира - 120 лет.

"Я очень хотел отремонтировать место, в котором живу", - признался Савчук в комментарии для ТСН.

После вечеринки подъезд выглядел, как после визита вандалов. Но впоследствии туда придут ремонтники. Соседи поддержали идею, ведь неоднократные обращения к коммунальщикам с просьбой облагородить подъезд не дали результатов.

На пати удалось собрать 45 тыс. грн, еще 20 тыс. дал нотариус, который живет в доме. Потратить на ремонт Виталий планирует до 300-от тыс. грн.

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Мужчина уже организовывал шумную вечеринку, где собрал деньги и отремонтировал один этаж дома до неузнаваемости. Теперь планирует сделать его на всех этажах.

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