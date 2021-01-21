Разбросаны бутылки и изувеченные авто: в лобовом столкновении погиб человек

21 января в городе Буча Киевской области на перекрестке ул. Яблонской и Кольцевой дороги произошло масштабное ДТП с участием 3 автомобилей.

Ориентировочное время ДТП - 12:00, сообщила полиция Киевской области для "Сегодня".

Автор: "Сегодня" Дорога усыпана осколками стекла и уцелевшими бутылками, которые перевозил один из автомобилей

Киевлянка 1996 года рождения, управляя автомобилем Honda Accord, ехала ул. Яблонская в направлении Ворзеля.

Выезжая со второстепенной дороги на главную, она не предоставила преимущество в движении автомобилю ВАЗ, который ехал по трассе. Произошло столкновение.

Автор: "Сегодня" В результате ДТП погиб водитель ВАЗа. Его личность устанавливают

От удара ВАЗ совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Renault.

"В этом ДТП погиб водитель ВАЗа, его личность устанавливается. Двое пассажиров с этого автомобиля были доставлены с травмами в больницу Ирпеня. На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства и причины ДТП", - рассказали в полиции.

По словам местных, перекресток, где произошло ДТП, опасный. Его называют "черным" из-за регулярных автопроисшествий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Центр Киева превратился в каток - столкнулись 6 автомобилей

На дамбе возле железнодорожного переезда в посёлке Власовка на окраине Светловодска Кировоградской области произошло ДТП. Фура пробила ограждение дамбы и провалилась под лед.