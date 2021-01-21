Разбросаны бутылки и изувеченные авто: в лобовом столкновении погиб человек

21 января в городе Буча Киевской области на перекрестке ул. Яблонской и Кольцевой дороги произошло масштабное ДТП с участием 3 автомобилей.
Ориентировочное время ДТП - 12:00, сообщила полиция Киевской области для "Сегодня".
Киевлянка 1996 года рождения, управляя автомобилем Honda Accord, ехала ул. Яблонская в направлении Ворзеля.
Выезжая со второстепенной дороги на главную, она не предоставила преимущество в движении автомобилю ВАЗ, который ехал по трассе. Произошло столкновение.
От удара ВАЗ совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Renault.
"В этом ДТП погиб водитель ВАЗа, его личность устанавливается. Двое пассажиров с этого автомобиля были доставлены с травмами в больницу Ирпеня. На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства и причины ДТП", - рассказали в полиции.
По словам местных, перекресток, где произошло ДТП, опасный. Его называют "черным" из-за регулярных автопроисшествий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Центр Киева превратился в каток - столкнулись 6 автомобилей
На дамбе возле железнодорожного переезда в посёлке Власовка на окраине Светловодска Кировоградской области произошло ДТП. Фура пробила ограждение дамбы и провалилась под лед.
Комментарии