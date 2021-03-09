Рассказали, сколько будет действовать оранжевая зона в Киеве

В субботу, 6 марта, Киев отнесли в оранжевую зону карантина. Фото: pixabay.com

В оранжевой зоне эпидемиологической опасности Киев будет находиться ближайшие 2 месяца.

Об этом заявил начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Эта ситуация прогнозируемая, мы ждали ее неделю назад. Мы будем наблюдать оранжевую зону ближайшие 2 месяца в Киеве. Эта ситуация полностью нормальная для киевлян и гостей столицы", - сказал Рубан в эфире "Украина 24".

По его словам, с введением оранжевой зоны усилится контроль над субъектами хозяйствования всех сфер бизнеса. В частности развлекательных центров, ресторанов, фитнес-клубов и вузов.

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В зависимости от эпидситуации, в областях вводят красную, оранжевую и зеленую зону карантина. Оранжевая зона, которая не имеет дополнительных ограничений и является лишь предупредительной для перехода в красную, вводится, если в течение недели норма будет превышать 1 из показателей красной зоны.