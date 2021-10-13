Рассказали, когда в квартирах Киева будут теплые батареи

Столичная власть говорит, что следит за погодой. Включать отопление в жилых домах еще рано. Фото: pixabay.com

В жилых домах Киева включат отопление, когда температуре воздуха на протяжении трех суток будет меньше +8℃.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев во время брифинга 13 октября.

С 1 октября отапливать начали школы, детсады, больницы. Сейчас теплом обеспечили уже 850 бюджетных учреждений города, утверждает Пантелеев.

"Касательно жилого фонда. Действуют нормы, что отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура менее 8 градусов тепла в течение трех суток. Мы планируем придерживаться этих норм и мониторить погоду. На сегодня мы не имеем таких показателей. Говорить о начале отопительного сезона рано" , - сказал чиновник и добавил, что Киев технически готов к старту отопительного сезона.

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Регионы Украины один за другим объявляет чрезвычайную ситуацию из-за невозможности поставки газа в бюджетные учреждения. В частности, Одесская, Днепропетровская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Львовская области и Закарпатье. Поставщики отказываются предоставлять энергоноситель населению по ценам себестоимости. Из-за холода в школах в одной из областей школьников отправили на каникулы.