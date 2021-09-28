Распространена ложная информация, я подаю в суд - Поворозник о видео Бахматова

Поворозник заявил, что готов к беспристрастной проверке своей деятельности. Фото: facebook.com/Evgen.Loyuk

Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник подает в суд на основателя офиса трансформации Максима Бахматова, который обнародовал расследование якобы о его махинациях. Об этом сообщает сайт КГГА.

"Бывший советник Киевского городского головы вчера обнародовал так называемое расследование, где фигурирует моя фамилия. Упоминают меня и членов моей семьи. Хочу сообщить - распространена ложная информация, и я подаю иск в суд на ее автора", - написал Поворозник.

Заместитель председателя КГГА отметил, что готов к беспристрастной проверке своей деятельности, ведь не нарушает законы.

"Обращаюсь к НАБУ с требованием оперативно провести полную и беспристрастную проверку информации, распространенной в соцсетях и СМИ, с последующим обнародованием результатов этой проверки. Я со всей ответственностью заявляю, что законов не нарушаю. За безосновательные обвинения, которые вредят моей репутации и затрагивают честь и достоинство моей семьи, их авторы должны нести ответственность. Я, как никто, заинтересован в оперативном и беспристрастном расследовании этого случая", - подытожил Поворозник.

Ранее Бахматов заявил, что Поворозник и члены его семьи якобы причастны к махинациям с бюджетными средствами.