Ракетные удары на Киевщине: сообщили о погибших в Василькове

Российская армия 28 февраля обстреляла ракетами город Васильков Киевской области. В результате удара разрушено пятиэтажное общежитие.

Погибли два человека, сообщила городская голова Наталья Баласинович. Еще трое ранены.

"Это страшное горе. Также в соседнем селе Калиновка в результате попадания ракеты разрушены три частных дома. Информация о жертвах и пострадавших там пока неизвестна", - заявила она.

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По состоянию на вечер 28 февраля сотрудники ГСЧС завершили спасательные работы в разрушенном общежитии в Белой Церкви. Спасли двух человек. Для оказания помощи привлекли три единицы техники. В Василькове и Калиновке подразделения ГСЧС не привлекали из-за обстрелов.

Во время налета оккупантов на Васильков и Бровары истребители ВСУ перехватили и сбили два российских самолета, еще три самолета РФ были сбиты комплексами С-300.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.