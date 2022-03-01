Ракетные удары на Киевщине: сообщили о погибших в Василькове

 
Ексклюзивы
1/5
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1179
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 12771
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 12718
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3366
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 17307
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 105295
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7452
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 4266
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 6417
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 828
Фото
Все фото
5
5
4
1
3
В Киеве фиксируют аномальные очереди в магазины и &quot;космические&quot; цены на хлеб
В Киеве фиксируют аномальные очереди в магазины и "космические" цены на хлеб
Завод &quot;Кузница на Рыбальском&quot; передал терробороне Киева первую партию новых пулеметов
Завод "Кузница на Рыбальском" передал терробороне Киева первую партию новых пулеметов
Показали машины, расставляющие маяки для наведения российских ракет
Показали машины, расставляющие маяки для наведения российских ракет
Под Киевом упал военный самолет ВСУ. Есть потери
Под Киевом упал военный самолет ВСУ. Есть потери
Четыре вражеских вертолета уничтожили в небе над Киевской областью и захватили диверсанта РФ
Четыре вражеских вертолета уничтожили в небе над Киевской областью и захватили диверсанта РФ
Видео
Все видео
Ракетные удары на Киевщине: сообщили о погибших в Василькове
Ракетные удары на Киевщине: сообщили о погибших в Василькове
Кличко обратился к владельцам магазинов и заявил о запрете алкоголя
Кличко обратился к владельцам магазинов и заявил о запрете алкоголя
"Россияне сатанеют. Ночь будет сложной" - Кличко обратился к жителям столицы
"Россияне сатанеют. Ночь будет сложной" - Кличко обратился к жителям столицы
Кличко назвал количество погибших в Киеве после вторжения России
Кличко назвал количество погибших в Киеве после вторжения России
В Киеве нет российских войск, действуют диверсионные группы – Кличко
В Киеве нет российских войск, действуют диверсионные группы – Кличко
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16182
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 9855
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6075
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 990
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 3015
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 февраля 2022
Просмотров: 414
Так і розкрутився
– А можна в неділю прийти? Хочу до першого числа закінчити, бо маю ще два замовлення, – каже будівельник Віталій. Робив ремонт у ...
вторник, 01 марта 2022 07:57

Ракетные удары на Киевщине: сообщили о погибших в Василькове

  Комментировать
Ракетные удары на Киевщине: сообщили о погибших в Василькове

Российская армия 28 февраля обстреляла ракетами город Васильков Киевской области. В результате удара разрушено пятиэтажное общежитие.

Погибли два человека, сообщила городская голова Наталья Баласинович. Еще трое ранены.

"Это страшное горе. Также в соседнем селе Калиновка в результате попадания ракеты разрушены три частных дома. Информация о жертвах и пострадавших там пока неизвестна", - заявила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты бомбили десятки школ и садиков на Киевщине: показали фото

По состоянию на вечер 28 февраля сотрудники ГСЧС завершили спасательные работы в разрушенном общежитии в Белой Церкви. Спасли двух человек. Для оказания помощи привлекли три единицы техники. В Василькове и Калиновке подразделения ГСЧС не привлекали из-за обстрелов.

Во время налета оккупантов на Васильков и Бровары истребители ВСУ перехватили и сбили два российских самолета, еще три самолета РФ были сбиты комплексами С-300.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ракетные удары на Киевщине: сообщили о погибших в Василькове». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российские депутаты просят остановить войну против Украины
Российские депутаты просят остановить войну против Украины Просмотров: 145483
&quot;Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло&quot; - оккупантов поймали на Харьковщине
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
4
 7 Просмотров: 68880
На Киев движутся опасные террористы - МВД
На Киев движутся опасные террористы - МВД 2 Просмотров: 42907
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
7
 Просмотров: 37308
В Украине уничтожили командира специального отряда Росгвардии – российские СМИ
В Украине уничтожили командира специального отряда Росгвардии – российские СМИ Просмотров: 32813
Новости Киева
В Киеве продолжается "охота" на диверсантов: Монастырский раскрыл подробности
В Киеве продолжается "охота" на диверсантов: Монастырский раскрыл подробности Просмотров: 7326
Кличко обратился к владельцам магазинов и заявил о запрете алкоголя
Кличко обратился к владельцам магазинов и заявил о запрете алкоголя
 Просмотров: 1008
В Киеве продлили комендантский час
В Киеве продлили комендантский час Просмотров: 792
Путин угрожает применением ядерного оружия – что пишет о нас мировая пресса
Путин угрожает применением ядерного оружия – что пишет о нас мировая пресса
5
 Просмотров: 4014
Авто на полосе общественного транспорта будут считать диверсантами
Авто на полосе общественного транспорта будут считать диверсантами Просмотров: 882
Больше всего комментируют
9
Путин направил в Киев 400 "вагнеровцев" для ликвидации Зеленского - The Times
7
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
2
На Киев движутся опасные террористы - МВД
2
"Враг не заставит сдать Киев и пойдет в известном направлении" - Резников и Зеленский
2
Данилко посоветовал Путину застрелиться
Голосов: 1521
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть