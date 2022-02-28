Оккупанты бомбили десятки школ и садиков на Киевщине: показали фото

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В результате обстрелов на территории Киевщины разрушен полностью Васильковский профессиональный лицей и отдел образования Бородянской территориальной громады.

Погиб мирный житель – работник образования, такую ​​информацию на вечер 28 февраля сообщили в областной военной администрации.

Вражеские войска также повредили здание Бородянского профессионального лицея, две школы и три садика, среди которых - Полесского поселкового совета. Там повреждена часть здания.

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Разрушения получили образовательные учреждения Гостомельской территориальной общины. Один из них, лицей, находился на территории воинской части Киевщины, где ведутся ожесточенные бои. Снаряды повредили также в ясли-сад Бучанского района Киевской области.

В целом под обстрелы попали учебные заведения в Бучанской, Иванковской, Полесской громад.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.