"Работодатель" шантажировал женщину интимными фото

В Киеве женщина отправила "работодателю" интимные фото и стала жертвой шантажа. Фото: pixabay.com

В Киеве мужчина предложил женщине работу интим-секретаря, а затем начал шантажировать. Ночью она позвонила в полицию и попросила о помощи.

Потерпевшая проживает на бульв. Труда, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

"По словам заявительницы, ей на электронную почту пришло письмо от незнакомого мужчины. В письме он назвался Антоном и предложил женщине работу "секретарем" с интимными отношениями с руководителем. Единственным условием для принятия на работу была отправка мужчине интимных фотографий, где было бы видно ее обнаженное тело. Вроде так нужно для приема на работу", - говорится в посте.

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Заработок незнакомец предлагал большой, поэтому женщина сделала несколько фото и отправила их.

За несколько минут злоумышленник нашел профиль женщины в соцсетях. Чтобы ее друзья не получили обнаженные фото, мужчина требовал деньги.

В Мелитополе Запорожской области в одной из школ разразился скандал. Одноклассники сделали порноколлаж девушки и выложили его в соцсеть. За удаление фото они требовали 150 грн.