Пьяный водитель пытался заехать на пешеходный мост

Правоохранители поймали водителя, который хотел заехать на пешеходный мост. Фото: Патрульная полиция

Правоохранители задержали водителя, который пытался заехать на новый вело-пешеходный мост в Киеве.

Мужчина был пьян, драгер показал 0,58 промилле. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.

Как отмечается, водитель автомобиля SsangYong сделал проезд по газону и попытался въехать на мост. Патрульные остановили его за нарушение правил дорожного движения, а при проверке документов заметили, что мужчина пьян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На "мосту Кличко" ставят антивандальное стекло

Правоохранители составили на водителя протокол за управление в состоянии опьянения и постановление за совершенное им нарушение ПДД.

В Киеве на Осокорках отвалился кусок путепровода. Он упал на машину, которая проезжала мимо.