Пьяный водитель пытался заехать на пешеходный мост

Правоохранители задержали водителя, который пытался заехать на новый вело-пешеходный мост в Киеве.
Мужчина был пьян, драгер показал 0,58 промилле. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.
Как отмечается, водитель автомобиля SsangYong сделал проезд по газону и попытался въехать на мост. Патрульные остановили его за нарушение правил дорожного движения, а при проверке документов заметили, что мужчина пьян.
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Правоохранители составили на водителя протокол за управление в состоянии опьянения и постановление за совершенное им нарушение ПДД.
В Киеве на Осокорках отвалился кусок путепровода. Он упал на машину, которая проезжала мимо.
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