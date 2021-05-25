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вторник, 25 мая 2021 14:08

Пьяный водитель протаранил машину и сделал экстремальное сальто

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Пьяный водитель протаранил машину и сделал экстремальное сальто
Содержание алкоголя в крови водителя Chevrolet почти в пять раз превышал разрешенный уровень. Фото: скриншот с видео

Во вторник, 25 мая, на ул. Вадима Гетмана в Киеве произошла авария с опрокидыванием.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

Предварительно, водитель Chevrolet не справился с управлением и столкнулся с Ford. В результате Chevrolet перевернулся на крышу, а Ford врезался в отбойник.

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"Патрульные обнаружили у водителя Chevrolet явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на месте, результат - 0,92 промилле, что почти в пять раз превышает допустимый уровень", - говорится в сообщении.

На мужчину патрульные составили протокол. В дальнейшем его госпитализировали медики.

В Киеве на просп. Гагарина автомобиль Nissan Teana на огромной скорости выехал на газон и несколько раз перевернулся. Одна из женщин, находившихся в автомобиле, погибла. Ее дочь в тяжелом состоянии в больнице.

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