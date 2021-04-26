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понедельник, 26 апреля 2021 08:09

Мать погибла, дочь - в реанимации: в Киеве на скорости перевернулся Nissan
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В Киеве на скорости перевернулся автомобиль. Мать погибла, дочь в реанимации
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве на скорости перевернулся автомобиль. Мать погибла, дочь в реанимации
В Киеве на скорости перевернулся автомобиль. Мать погибла, дочь в реанимации
В Киеве на скорости перевернулся автомобиль. Мать погибла, дочь в реанимации
В Киеве на скорости перевернулся автомобиль. Мать погибла, дочь в реанимации

В Киеве на просп. Гагарина автомобиль Nissan Teana на огромной скорости выехал на газон и несколько раз перевернулся.

Одна из женщин, находившихся в автомобиле, погибла. Ее дочь в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщает ДТП.kiev.

Известно, что за три минуты до трагедии водитель скорой помощи передал ориентировку на автомобиль Nissan Teana белого цвета, зарегистрированный в Сумской области, водитель которого на большой скорости рассекал по району.

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Очевидцы сообщили, что водителем был какой-то мужчина, который скрылся с места аварии. Сам автомобиль зарегистрирован на погибшую.

По предварительной информации, женщины не были пристегнуты и получили тяжелые травмы.

Обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

В Одессе автомобиль BMW столкнулся с опорой рекламного щита. По предварительной информации, водитель двигаясь по улице Балковской в ​​направлении автовокзала не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В больницу доставили 40-летнего водителя автомобиля.

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Дата
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