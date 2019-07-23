Пьяные девушки-подростки подрались с медиками и полицейскими

Пьяных девушек успокоили слезоточивым газос. Фото: ternopil.te.ua

В Боярке Киевской области две пьяные несовершеннолетние девушки устроили драку с медиками "скорой помощи" и правоохранителями.

В ответ на неадекватную реакцию, те распылили им слезоточивый газ. Видео разместил на Facebook "Киев Оперативный".

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"В Боярке правоохранители вызвали медиков к автомобилю, в котором валялись две малолетние подружки. Обе пьяные в хлам. Почему то девушки решили, что именно медики их главная проблема в жизни, а потому хаотично подбегали и били их", - сказано в сообщении.

На записи показано, что девушки подбегают к врачам "скорой помощи", пытаясь их ударить.

"Закончилось все только тогда, когда он из правоохранителей дал понюхать" будущим мамам "газовый баллончик", - говорится в заметке.

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