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четверг, 14 ноября 2019 15:18

Псевдоминеру столичного метро объявили приговор

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Псевдоминеру столичного метро объявили приговор
Псевдоминер уже был судим за аналогичное преступление. Фото: ua.news

В Киеве до 6 лет заключения осудили мужчину, который ложно сообщал о минировании столичного метро.

В июле 2018 нарушитель позвонил по спецлинии "102" и рассказал о подготовке взрыва на станции метро "Гидропарк". Туда отправились специалисты для проверки, однако взрывчатку не нашли, сообщает пресс-служба Прокуратуры города Киева.

Впоследствии выяснилось, что псевдоминер уже был судим за аналогичное преступление.

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"Приговором Днепровского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенное повторно, и назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В 2019 году в полицию поступило 20 сообщений о фейковых минированиях киевского метрополитена. Большинство звонков о поступает из России или оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Реже происходят звонки от людей, имеющих психические расстройства.

С 2014 года станции метро минировали 200 раз. В таких случаях при необходимости закрыть станцию ​​на проверку проводится эвакуация.

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