Кто и как часто "минирует" столичный метрополитен

В 2019 году в полицию поступило 20 сообщений о фейковых минированиях киевского метрополитена.
Большинство звонков о поступает из России или оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Реже происходят звонки от людей, имеющих психические расстройства, передаёт BBC.
С 2014 года станции метро минировали 200 раз. В таких случаях при необходимости закрыть станцию на проверку проводится эвакуация.
Временный руководитель управления коммуникации Нацполиции Оксана Блищик рассказала, что не реагировать на абсолютно все минирования правоохранители не могут.
"Мы не можем игнорировать сообщения о минировании. Неважно из какой территории этот звонок поступает, это безопасность и жизнь людей и мы все должны проверять", - отметила она.
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Бывают случаи, когда с одним и тем же текстом-угрозой поступают десятки писем с разных адресов. Хотя правоохранители подозревают, что это вероятно фейк, все равно должны проверять объекты.
Сообщение о минировании иногда распространяют люди в состоянии алкогольного опьянения, из-за обиды или мести, или студенты и учащиеся, желающие сорвать экзамены.
В Киеве заминировали станции метро Золотые Ворота, Красный хутор, Академгородок. Поступил анонимный звонок о минировании, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
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