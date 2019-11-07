Кто и как часто "минирует" столичный метрополитен

За год поступило 20 сообщений о минировании. Фото: ТСН

В 2019 году в полицию поступило 20 сообщений о фейковых минированиях киевского метрополитена.

Большинство звонков о поступает из России или оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Реже происходят звонки от людей, имеющих психические расстройства, передаёт BBC.

С 2014 года станции метро минировали 200 раз. В таких случаях при необходимости закрыть станцию ​​на проверку проводится эвакуация.

Временный руководитель управления коммуникации Нацполиции Оксана Блищик рассказала, что не реагировать на абсолютно все минирования правоохранители не могут.

"Мы не можем игнорировать сообщения о минировании. Неважно из какой территории этот звонок поступает, это безопасность и жизнь людей и мы все должны проверять", - отметила она.

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Бывают случаи, когда с одним и тем же текстом-угрозой поступают десятки писем с разных адресов. Хотя правоохранители подозревают, что это вероятно фейк, все равно должны проверять объекты.

Сообщение о минировании иногда распространяют люди в состоянии алкогольного опьянения, из-за обиды или мести, или студенты и учащиеся, желающие сорвать экзамены.

В Киеве заминировали станции метро Золотые Ворота, Красный хутор, Академгородок. Поступил анонимный звонок о минировании, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".