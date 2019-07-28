 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
2 Просмотров: 1998
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 486
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 648
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4455
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5581
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 972
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3510
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 945
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1944
Фото
Все фото
11
20
24
4
13
Прошло первое торжественное шествие ПЦУ
Прошло первое торжественное шествие ПЦУ
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Для крестного хода РПЦ перекрыли центр столицы
Для крестного хода РПЦ перекрыли центр столицы
Неадекват забежал в бар и начал драться с посетителями, угрожая ножом
Неадекват забежал в бар и начал драться с посетителями, угрожая ножом
Показали повседневную жизнь киевлян 1972
Показали повседневную жизнь киевлян 1972
Видео
Все видео
Бутылкой по голове. Избиение полицейского толпой в Киеве попало на видео
Бутылкой по голове. Избиение полицейского толпой в Киеве попало на видео
"Су-су-су": Кличко вновь запутался в словах
"Су-су-су": Кличко вновь запутался в словах
Авария заблокировала все 3 полосы движения на Набережном шоссе в столице
Авария заблокировала все 3 полосы движения на Набережном шоссе в столице
У киевского горсовета заменили государственный флаг
У киевского горсовета заменили государственный флаг
Девушки-подростки подрались с медиками и полицейскими
Девушки-подростки подрались с медиками и полицейскими
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4455
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 963
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2538
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1179
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
27 июля 2019
Просмотров: 603
Боротьба триває
– У нас 12 лет коррупцию изгоняли, а вы за пять лет результатов хотите, – румунський гід Марін показує нашій екскурсійній групі ...
воскресенье, 28 июля 2019 14:10

Прошло первое торжественное шествие ПЦУ
11

  Комментировать

В Киеве прошел первый крестный ход ПЦУ ко дню Крещения Киевской Руси
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве прошел первый крестный ход ПЦУ ко дню Крещения Киевской Руси
В Киеве прошел первый крестный ход ПЦУ ко дню Крещения Киевской Руси
В Киеве прошел первый крестный ход ПЦУ ко дню Крещения Киевской Руси
В Киеве прошел первый крестный ход ПЦУ ко дню Крещения Киевской Руси

Православная церковь Украины провела свой первый крестный ход ко Дню Крещения Киевской Руси. Он начался с литургии на территории Софии Киевской. Сотни священников и несколько тысяч верующих прошли от него до Владимирской горки.

Возглавлял все праздничные мероприятия предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний, сообщает 24 канал.

"Сегодня мы, как и многие поколения перед нами, пользуемся плодами дел святого Владимира, возможно, даже должным образом не задумываясь над тем, какую роль сыграл этот святой в жизни нашего народа, а значит - каждого из нас. 1031 год назад мы духовно о объединились в православной вере. Сегодня же радостно празднуем в единой семье поместной Православной Церкви Украины ". - отметил митрополит после праздничной литургии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе

Торжественный молебен прошел у памятника равноапостольного князя Владимира. Правоохранители насчитали около 15 тыс. участников шествия.

28 июля в Украине отмечают 1031-летие крещения Руси и День памяти святого равноапостольного князя Владимира. Именно 988-й считают началом новой эпохи киевской государства. С 2008 года это событие отмечается ежегодно на государственном уровне.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Прошло первое торжественное шествие ПЦУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

На философском факультете начали готовить математиков

Самое читаемое
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 1 Просмотров: 35602
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
15
 Просмотров: 34336
Показали, как жили в еврейских колониях на юге Украины - подборка фото
Показали, как жили в еврейских колониях на юге Украины - подборка фото
9
 Просмотров: 22430
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 18100
Шустер возвращается на украинское телевидение
Шустер возвращается на украинское телевидение 1 Просмотров: 16761
Новости Киева
Задержали полицейского, который помогал рэкетирам
Задержали полицейского, который помогал рэкетирам Просмотров: 675
В Киеве мошенники продавали путевки в элитные курорты
В Киеве мошенники продавали путевки в элитные курорты Просмотров: 540
На философском факультете начали готовить математиков
На философском факультете начали готовить математиков
 Просмотров: 225
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 1 Просмотров: 35611
Мужчина вез в Киев гранатомет
Мужчина вез в Киев гранатомет Просмотров: 621
Больше всего комментируют
10
Повторная петиция об увольнении Богдана набрала 25 тыс. голосов
9
Стали известны подробности разговора Зеленского с Трампом
7
Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма
5
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
2
Работа в ночную смену: назвали преимущества и недостатки
Голосов: 5421
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua