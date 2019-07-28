Прошло первое торжественное шествие ПЦУ

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Православная церковь Украины провела свой первый крестный ход ко Дню Крещения Киевской Руси. Он начался с литургии на территории Софии Киевской. Сотни священников и несколько тысяч верующих прошли от него до Владимирской горки.

Возглавлял все праздничные мероприятия предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний, сообщает 24 канал.

"Сегодня мы, как и многие поколения перед нами, пользуемся плодами дел святого Владимира, возможно, даже должным образом не задумываясь над тем, какую роль сыграл этот святой в жизни нашего народа, а значит - каждого из нас. 1031 год назад мы духовно о объединились в православной вере. Сегодня же радостно празднуем в единой семье поместной Православной Церкви Украины ". - отметил митрополит после праздничной литургии.

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Торжественный молебен прошел у памятника равноапостольного князя Владимира. Правоохранители насчитали около 15 тыс. участников шествия.

28 июля в Украине отмечают 1031-летие крещения Руси и День памяти святого равноапостольного князя Владимира. Именно 988-й считают началом новой эпохи киевской государства. С 2008 года это событие отмечается ежегодно на государственном уровне.