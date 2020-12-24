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четверг, 24 декабря 2020 11:43

Прошла неделя: несовершеннолетнюю девушку разыскивают в Киеве

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В Киеве исчезла Солдатенкова Валерия Павловна, 2003 года рождения. 17 декабря она ушла с места постоянного проживания и до сих пор не вернулась. Место нахождения ее неизвестно, на связь не выходит.

Об этом сообщила Служба розыска детей в Киеве.

Автор: Розыск детей ГУНП в Киеве
  На связь девушка не выходит
На связь девушка не выходит

Исчезнувшая Валерия 160 см роста, среднего телосложения, крашеные волосы средней длины, глаза серого цвета.

Одета в черную длинную куртку, шапку темно-синего цвета, шарф-хомут серого цвета, темные джинсы, кроссовки коричневого цвета.

При наличии любой информации о возможном месте пребывании девушки звоните по телефону спецлинии полиции 102.

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На Львовщине разыскивают 14-летнюю Виолетту Ермилову из города Рудки. Она ученица 9-го класса одной из местных школ. 10 декабря утром девочка ушла из дома в учебное заведение. С тех пор сведений о ее местонахождении нет.

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