13 суток поисков: девятиклассница не вернулась из школы

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На Львовщине разыскивают 14-летнюю Виолетту Ермилову из города Рудки.

Она ученица 9-го класса одной из местных школ. 10 декабря утром девочка ушла из дома в учебное заведение. С тех пор сведений о ее местонахождении нет. Последний раз Виолетту видели во Львове в ночь на 11 декабря, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы разыскиваемой: возраст 14 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые, длинные.

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Была одета в серый свитер, серую меховую безрукавку, темно-синий плащ, черные угги, на голове - белая шапка с помпоном. Может иметь с собой рюкзак бордового и оранжевого цветов. Также может путешествовать автостопом.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщить на оперативную линию 102.

15-летнюю Анастасию Фединскую, ученицу 9-го класса одного из лицеев Львова, разыскивают родные и полиция. 16 декабря около 13:00 во время уроков школьница вышла из лицея и пошла в неизвестном направлении. С тех пор ее местонахождение неизвестно.