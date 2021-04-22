Прокатный кабриолет Mustang разбили о столб: момент попал на видео

В Киеве на просп. Победы, возле станции метро Житомирская, дорогая иномарка влетела в столб.

ДТП произошло 21 апреля, информирует в Facebook сообщество dtp.kiev.ua.

Автор: dtp.kiev.ua Авария произошла в Святошинском районе города

"Взял напрокат кабриолет и через два часа разбил его. Всего лишь километров 15 проехал по улицам Киева парень на Ford. На мокром асфальте задний привод требует определенных навыков и умений. Но наши водители с детства считают себя большими профессионалами", - говорится в посте.

Вскоре пресс-служба патрульной полиции города уточнила детали аварии.

"Предварительно, водитель не справился с управлением и наехал на бетонную опору. Патрульные составили на водителя протокол", - говорится в сообщении.

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На просп. Академика Палладина в Киеве на пешеходном переходе BMW сбил пешехода. Избегая наезда, водитель резко взяла руль вправо, но все равно задел пешехода. Кроме того, машина пересекла весь проспект, тротуар, переехала железное ограждение и передним бампером уперлась в стену киоска уже на территории рынка.