Произошла новая авария на стеклянном мосту Кличко

На пешеходно-велосипедном стеклянном мосту треснуло боковое стекло, которое находится за перилами.
Треснула одна секция этого стекла, сообщает Информатор.
Территория вокруг огорожена. Мост открыт для посетителей.
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На месте находятся сотрудники муниципальной охраны. Ситуацию не комментируют.
Киевский пешеходно-велосипедный мост, который был открыт в конце весны, разрушается дальше. У основания ограждения нашли трещину, размером с палец.
Также ослабли металлические тросы, которые стягивают стеклянное ограждение. Повреждения видно на видео
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