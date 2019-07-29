Произошла новая авария на стеклянном мосту Кличко

На пешеходно-велосипедном стеклянном мосту треснуло боковое стекло, которое находится за перилами.

Треснула одна секция этого стекла, сообщает Информатор.

Территория вокруг огорожена. Мост открыт для посетителей.

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На месте находятся сотрудники муниципальной охраны. Ситуацию не комментируют.

Киевский пешеходно-велосипедный мост, который был открыт в конце весны, разрушается дальше. У основания ограждения нашли трещину, размером с палец.

Также ослабли металлические тросы, которые стягивают стеклянное ограждение. Повреждения видно на видео