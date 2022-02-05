Прогноз погоды на 6 февраля: в Украине потеплеет

Завтра, 6 февраля, в Украине станет теплее до +5°С, но ожидается снег и снег с дождем.

Также облачно с прояснениями, сообщает Укргидрометцентр.

В восточных и западных областях ожидается снег, в некоторых местах снег с дождем.

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На дорогах Украины, кроме юга, будет гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. На западе местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Ночью ожидается от 0°С до -5°С. На востоке температурный столбик покажет от -5°С до -10°С.

Автор: Укргидрометцентр

Днем температура воздуха будет от 0 до +5°С.

В Карпатах днем ​​небольшой снег. Температура воздуха будет от -4°С до -12°С.

В Киеве облачно, но с прояснениями. В течение суток существенных осадков не ожидается. Скорость ветра – 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет от 0°С до -5°С. Днем — до +5°С.

Сегодня в Украину придут атмосферные фронты с северо-запада Европы, которые принесут снег, мокрый снег и усиление ветра.