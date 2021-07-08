Пробки в столице будет разруливать искусственный интеллект

Киев внедряет интеллектуальную транспортную систему видеонаблюдения. Фото: pixabay.com

В Киеве внедряют интеллектуальную транспортную систему на базе искусственного интеллекта для решения проблемы пробок.

Об этом сообщил Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА.

"Основная цель интеллектуальной транспортной системы - уравновесить нагрузку на дорогах для качественной организации работы общественного транспорта. ИТС поможет организовать его работу таким образом, чтобы автобусы, маршрутные такси, троллейбусы или трамваи двигались четко по расписанию, а горожане знали конкретное время прибытия транспорта на остановки", - говорится в сообщении.

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В городе уже определили ключевые локации с интенсивным трафиком - перекресток бульв. Леси Украинки, ул. Бассейной, Мечникова и Льва Толстого, пл. Победы и Европейская. На каждой из них камеры ИТС заработают в тестовом режиме.

В общем интеллектуальная система видеоанализа транспортных потоков должна появиться на 65 ключевых магистралях и выездах из города.

После анализа трафика город сможет "сбалансировать потоки машин, корректировать работу светофоров и ограничения на въезд для грузового транспорта".

О внедрении такой системы стало известно в феврале этого года. Тогда она была на этапе разработки. Проект будет поддерживать "одна из самых опытных и крупнейших компаний Европы".