Прививать на выходных будут по-новому: подробности

Вход в Центр вакцинации в МВЦ 5 и 6 июня будет открыт с 10:00 до 17:30. Фото: КГГА

В столичном центре вакцинации, расположенном в Международном выставочном центре, изменили алгоритм получения прививок гражданами, записавшихся в приложении "Дія".

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Учитывая опыт предыдущих выходных, желающих привиться среди зарегистрированных в "Дії" оказалось больше, чем тех, кто предоставил предварительное согласие во время приглашений, которые медицинские работники осуществляли по телефону. Из около семи тысяч киевлян подтвердили желание вакцинироваться только 560 человек. С одной стороны, такая активность киевлян радует ответственным отношением к иммунопрофилактике. Но с другой - хочется максимально сократить время ожидания в очередях", - отметил Поворозник.

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Он добавил, что для оптимизации процесса вакцинации в МВЦ разграничат потоки киевлян, которые придут на прививку.

"Первый - для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время. Второй - для тех, кто также записан в "Дії", но приглашения пока не получил. Такие граждане могут или дождаться вызова, или вакцинироваться в порядке "живой очереди", - пояснил чиновник.

Приглашенные должны будут показать смс-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. В случае опоздания у приглашенных остается возможность вакцинироваться в порядке "живой очереди".

В прошлую субботу в Киеве начали иммунизировать против коронавируса киевлян, записавшихся в очередь через портал или приложение "Дія". Желающих оказалось достаточно много. Очередь растянулась на километр. Вакцинировали в Международном выставочном центре по адресу просп. Броварской, 15 с 10:00 до 18:00 китайским препаратом Coronavac.