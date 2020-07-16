Приватизация гостиницы "Днепр": все, что нужно знать

Гостиницу "Днепр" продали на аукционе за 1,1 млрд грн. Фото: Dnipro Hotel / Facebook

15 июля на торгах в системе ProZorro с молотка ушел отель "Днепр". Сумма сделки составила 1,1 млрд грн ($40 млн). Новый владелец заведения - украинская компания "Смартленд". Лот стал первым приватизированным объектом Государственного управления делами Украины. Начальная цена в 80,9 млн грн во время аукциона увеличилась в 14 раз. Первая ставка сразу же превысила начальную - за гостиницу предложили 711 млн грн . Это свидетельствует о спросе на госимущество Украины и выгоду торгов для бюджета страны.

Новый владелец гостиницы "Днепр" должен соблюдать правила, среди которых:

• Оставить минимум 100 номеров

• Сохранить уровень четырех звезд

• не убирать из названия слово Днепр/Dnipro

• Полгода не сбавлять зарплату сотрудникам

• Погасить долги за первые 6 месяцев работы

Отталкиваясь от честных торгов и отсутствия пятен на репутации "Смартленда", за будущее заведения можно не беспокоиться. Компания с 2013 года занимается арендой и эксплуатацией недвижимого имущества. За 6 лет работы она получила статус "профи" в сфере гостиничного бизнеса. Уставной капитал - более 11 млн грн. Кроме того, "Смартленд" никогда не участвовала в спорах и не фигурировала в уголовных делах. Активность подобных компаний в стране положительно скажется на количестве рабочих мест, эволюции Украины на мировой арене и укреплении бюджета.

На сегодня через ProZorro провели около 8000 аукционов, которые принесли государству около 2,7 млрд грн прибыли. В системе все честно: кто делает большую ставку, тот и становится владельцем. Поэтому нет смысла оспаривать результаты торгов, ссылаясь на двойную игру, в которой "замешаны" другие страны. Особенно учитывая то, что мероприятие транслировалось онлайн на YouTube.

Президент Владимир Зеленский уже поздравил победителя аукциона на своей странице в Facebook:

"Победителю торгов - новому владельцу гостиницы "Днепр" - желаю, чтобы это прекрасное здание в центре Киева оправдало его инвестиции, принесло прибыль и стало настоящим украшением нашей столицы и желанной локацией для ее гостей. Убежден, государство не должно конкурировать с бизнесом в том, что бизнес обычно делает лучше, в данном случае - управляет гостиницами".

Грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили также подчеркнул важность приватизации госимущества:

"Это первая ласточка. Надеюсь, этот аукцион, цена на котором превысила все самые смелые ожидания, откроет глаза всем тем, кто говорил, что это не сработает. Хватит заниматься очковтирательством и протиранием штанов, время действовать! Времени мало! Фонд госимущества и Сенниченко молодцы!"

О значимости события для общества говорит и Георгий Цхакая:

"Исторически у людей заложилось понимание, что государство может их обманывать. У людей низкое доверие к государственным институтам. Поэтому нужны показательные результативные действия, например такие открытые аукционы".