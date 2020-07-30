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четверг, 30 июля 2020 13:50

Примотал к палке лезвие и бросился на прохожего: в Киеве задержали мужчину

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В Днепровском районе Киева, на ул. И. Миколайчука, во дворе на прохожего напал мужчина с палкой, на концах которой были примотаны лезвия. Он нанес потерпевшему несколько ударов по ноге и в области шеи.

Пострадавший выхватил палку и спрятался в ближайшем подъезде. Вскоре позвонил на "102" и вызвал полицейских, - об этом информирует dtp.kiev.ua.

Автор: dtp.kiev.ua.
  Нападающий с палкой, на концах которой было лезвие ранил прохожего
Нападающий с палкой, на концах которой было лезвие ранил прохожего

Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, нападавшего нашли вблизи, арестовали и доставили в участок. Пострадавшего направили на судмедэкспертизу.

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"Сейчас мужчина задержан. Открыто производство по части 1 статьи 125 УК - умышленное легкое телесное повреждение. Прохожий сильно не пострадал, там легкие повреждения. Детали смогу сообщить позже", - сообщила для ТСН Анна Шевчук, пресс-офицер Днепровского управления полиции столицы.

Ранее Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца без права на залог двух человек, подозреваемых в совершении террористических актов на территории Киева с использованием самодельных взрывных устройств.


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30
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