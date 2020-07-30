Подозреваемых в совершении террористических актов в Киеве арестовали

Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца без права на залог 2 человек, подозреваемых в совершении террористических актов на территории Киева с использованием самодельных взрывных устройств.

Фото: Прокуратура города Киева

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Согласно решению суда, подозреваемые будут находиться под стражей до 19.09.2020 включительно. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - говорится в сообщении.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один судим за убийство, другой - изобретатель: рассказали о задержанных в Киеве подрывниках

27 июля 2020 года в ходе спецоперации работники СБУ задержали 2 киевлян в связи с их причастностью к организации взрывов возле метро Шулявская и Минска, а также в жилом доме на Подоле. Взрывы устраивали с помощью самодельных взрывчаток. Задержанные 1960-г и 1961 годов рождения, один из них ранее был осужден за убийство.