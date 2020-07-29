В Киеве задержали организаторов взрывов

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали организаторов взрывов у входа на станцию ​​метро Шулявская и в жилом доме на Подоле в Киеве.

Об этом на брифинге сказали прокурор столицы Олег Кипер и начальник полиции Андрей Крищенко.

Задержанные 1960 и 1961 годов рождения, один из них ранее судим за убийство.

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Взрывы устраивали с помощью самодельной взрывчатки. После первого прислали на адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ требование перечислить 50 биткоинов ориентировочной стоимостью $500 тыс. на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода.

Теперь обоим грозит уголовная ответственность по делу о терроризме.

Утром 27 июля в жилом доме на Подоле произошел взрыв. Взорвался неустановленный предмет, обошлось без пострадавших.