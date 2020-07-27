В центре Киева в жилом доме прогремел взрыв

Взрыв в Киеве на Подоле. Фото: HOME.PRIME-GROUP.COM.UA

Утром 27 июля в жилом доме на Подоле произошел взрыв. Вспыхнул неустановленный предмет, обошлось без пострадавших.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок.

"На Подоле произошел взрыв неизвестного предмета где-то на втором этаже дома. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК", - рассказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ усилила меры безопасности в Киеве



По информации СМИ, взрыв произошел по адресу Нижний Вал, 41, приблизительно в 05:00. От взрыва вылетели окна и поврежден дом изнутри.

21 июня в многоэтажке в Дарницком районе Киева произошел взрыв, разрушивший несколько этажей. Спасатели извлекли из-под завалов тела 5 человек. 16 квартир разрушены и еще 40 повреждены. Основной версией трагедии полиция называет газовую смесь.