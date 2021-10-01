Прежде чем принимать закон о столице, Рада должна дождаться заключения КСУ и Венецианской комиссии - эксперт

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко: "Если вы хотите законопроект о столице - обратитесь к Венецианской комиссии"

Новый закон о столице можно принимать только после решения Конституционного Суда и при переносе его положений о разделении власти на следующую каденцию городской власти.

Об этом заявил эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко во время круглого стола в Институте Горшенина.

"В тексте Конституции прямо предусмотрено, что есть определенная специфика осуществления местного самоуправления в городах Киеве и Севастополе. Конституция потенциально говорит о суженном местном самоуправление. Если вы хотите решить этот вопрос, дождитесь решения Конституционного Суда. Если вы меняете баланс власти в Киеве и говорите, что это не политический инструмент, а так надо, то перенесите действие этих положений на следующую каденцию городской власти и городского головы. Если вы этого не делаете и вспоминаете об этом законопроекте, корда должны пройти выборы в 2019 году, потом когда надо на кого-то нажать, это не в интересах самой идеи законопроекта о столице", - отметил эксперт.

Он напомнил, что в 2019 году депутаты Верховной Рады VIII созыва от разных фракций попросили КСУ заново растолковать статьи Конституции в части распределения и осуществления государственной власти и местного самоуправления в столице. Но ответа до сих пор нет.

"Вы готовите законопроект, в котором разводите полномочия. Вы считаете, что с 2003 года [когда КСУ впервые сказал, что председателем КГГА может быть назначен только избранный городской голова] прошло утекло воды? Так у вас есть представление 2019 года, которым перед КСУ ставят тот же вопрос. Дождитесь решения Конституционного Суда и на его основе принимайте законопроект. Нет! Вместо этого мы видим, что Конституционный Суд другими искусственными моментами блокируется, и дать ответ по этому поводу он не может", - сказал Бондаренко.

Также он считает, что проект нужно представить на рассмотрение Венецианской комиссии.

"Законопроект является политическим инструментом. Важные такие обстоятельства у нас часто попадали в Венецианскую комиссию. Я не считаю Венецианскую комиссию единственным мерилом права, но это авторитетный орган, равноудален от всех политических сил. Если вы хотите законопроект о столице, а не использовать его как политический инструмент впопыхах, скорее чтобы что-то сделать, - обратитесь к Венецианской комиссии. Два, три, четыре месяца подождите - и вопросов уже будет меньше, если вы действительно уверены в своей позиции", - подчеркнул он.