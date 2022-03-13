Представителям СМИ запретили въезд в Ирпень

Решение приняли после убийства оккупантами РФ американского журналиста. Фото: facebook.com/Андрей Небытов

С сегодняшнего дня журналистам запретили въезд в город Ирпень в Киевской области.

Об этом 13 марта заявил мэр города Александр Маркушин, передает Gazeta.ua.

"Мы запрещаем въезд журналистов в Ирпень. Таким образом мы хотим уберечь жизни и им, и нашим защитникам. Я очень прошу всех представителей медиа, а также всех украинцев - не публикуйте в соцсетях наших военнослужащих, их технику или что угодно, что бы указывало на их расположение! Это очень важно!", - отметил он в Telegram.

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Такое решение приняли на фоне сегодняшнего убийства оккупантами РФ американского журналиста в Ирпене.

В Ирпене 13 марта российские оккупанты расстреляли бывшего корреспондента The New York Times Брента Рено. Еще одного раненого американского журналиста привезли в больницу "Охматдет". Они снимали беженцев из Ирпеня, у КПП по ним начали стрелять. Американское издание New York Times заявило, что погибший в Ирпене журналист уже не является их сотрудником. Он работал на издание в 2015 году. Информация о том, что он был сотрудником NYT, связана с тем, что у него нашли удостоверение издания, которое ему выдали много лет назад. 24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.