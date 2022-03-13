Представителям СМИ запретили въезд в Ирпень

 
Ексклюзивы
1/5
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
Просмотров: 855
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1755
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3447
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 8874
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7401
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
1 Просмотров: 116850
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6914
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3060
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2862
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6795
Фото
Все фото
4
10
3
9
3
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
Танки оккупантов хотели прорваться в Киев, но были уничтожены
Танки оккупантов хотели прорваться в Киев, но были уничтожены
Россияне расстреляли журналиста The New York Times
Россияне расстреляли журналиста The New York Times
В Киеве на Подоле сбили вражеский беспилотник, возник пожар
В Киеве на Подоле сбили вражеский беспилотник, возник пожар
Захватчики били по селу в Киевской области. Горит гигантское помещение
Захватчики били по селу в Киевской области. Горит гигантское помещение
Видео
Все видео
Представителям СМИ запретили въезд в Ирпень
Представителям СМИ запретили въезд в Ирпень
По Василькову выпустили шесть ракет – полиция
По Василькову выпустили шесть ракет – полиция
У Кивы нашли квартиру в Конче-Заспе на 500 квадратов
У Кивы нашли квартиру в Конче-Заспе на 500 квадратов
"Полный разгром": ВСУ отразили наступление оккупантов в направлении Броваров
"Полный разгром": ВСУ отразили наступление оккупантов в направлении Броваров
Белорусы сформировали батальон для защиты Киева
Белорусы сформировали батальон для защиты Киева
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 738
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 351
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3249
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4671
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 9009
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 1071
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
воскресенье, 13 марта 2022 17:37

Спецтема: Война России против Украины

Представителям СМИ запретили въезд в Ирпень

  Комментировать
Представителям СМИ запретили въезд в Ирпень
Решение приняли после убийства оккупантами РФ американского журналиста. Фото: facebook.com/Андрей Небытов

С сегодняшнего дня журналистам запретили въезд в город Ирпень в Киевской области.

Об этом 13 марта заявил мэр города Александр Маркушин, передает Gazeta.ua.

"Мы запрещаем въезд журналистов в Ирпень. Таким образом мы хотим уберечь жизни и им, и нашим защитникам. Я очень прошу всех представителей медиа, а также всех украинцев - не публикуйте в соцсетях наших военнослужащих, их технику или что угодно, что бы указывало на их расположение! Это очень важно!", - отметил он в Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста

Такое решение приняли на фоне сегодняшнего убийства оккупантами РФ американского журналиста в Ирпене.

В Ирпене 13 марта российские оккупанты расстреляли бывшего корреспондента The New York Times Брента Рено. Еще одного раненого американского журналиста привезли в больницу "Охматдет". Они снимали беженцев из Ирпеня, у КПП по ним начали стрелять.

Американское издание New York Times заявило, что погибший в Ирпене журналист уже не является их сотрудником. Он работал на издание в 2015 году. Информация о том, что он был сотрудником NYT, связана с тем, что у него нашли удостоверение издания, которое ему выдали много лет назад.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Представителям СМИ запретили въезд в Ирпень». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
3
 Просмотров: 49564
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 46597
&quot;России не победить&quot; – в США рассказали, что купят для Украины
"России не победить" – в США рассказали, что купят для Украины Просмотров: 33635
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
17
 Просмотров: 27114
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ Просмотров: 22890
Новости Киева
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
4
 Просмотров: 1539
Российские фашисты обстреляли из артиллерии психоневрологический интернат на окраине Киева
Российские фашисты обстреляли из артиллерии психоневрологический интернат на окраине Киева Просмотров: 297
Танки оккупантов хотели прорваться в Киев, но были уничтожены
Танки оккупантов хотели прорваться в Киев, но были уничтожены
10
 Просмотров: 9451
Россияне расстреляли журналиста The New York Times
Россияне расстреляли журналиста The New York Times
3
 1 Просмотров: 1827
Ирпень на 70% украинский. Остальное надо отвоевать – мэр Маркушин
Ирпень на 70% украинский. Остальное надо отвоевать – мэр Маркушин Просмотров: 270
Больше всего комментируют
13
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
6
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
6
В Раде готовят закон о запрете ОПЗЖ
5
"Регионал" Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
3
Боевые действия утихнут через 1-1,5 месяца - Арестович
Голосов: 1774
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть