Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне

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В новогоднюю ночь пьяный водитель сыграл столичным патрульным на баяне по случаю праздника.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

"Патрульные заметили автомобиль ВАЗ, который совершил проезд на красный сигнал светофора на улице Ивана Бойчука. Патрульные остановили нарушителя и заметили у него явные признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Пройти проверку на опьянение 43-летний водитель отказался.

"Патрульные составили на мужчину материалы. После чего водитель сыграл патрульным на баяне", - добавили в сообщении.

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В Киеве за первый день нового года в полицию поступило 38 сообщений о дорожно-транспортные происшествия.