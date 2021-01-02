38 аварий произошли в Киеве

В Киеве за 1 января произошло 38 ДТП. Фото: npu.gov.ua

В Киеве за первый день нового года в полицию поступило 38 сообщений о дорожно-транспортные происшествия.

Об этом сообщает пресс служба столичной патрульной полиции.

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7 человек травмированы в результате аварий, по данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева. Все были госпитализированы.

Детей среди них нет.

В Днепропетровской области в Петропавловском районе произошло смертельное ДТП. Автомобиль "ВАЗ 2101" в ночь на 1 января слетел с моста в реку Самара. В результате погиб 2-летний ребенок.