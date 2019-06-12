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среда, 12 июня 2019 19:17

Появилась печальная статистика о ДТП в Киеве

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Появилась печальная статистика о ДТП в Киеве
В Киеве ДТП чаще всего случаются в пятницу. Фото: mohamed Hassan / Pixabay

С начала года в Киеве случилось более 16 тыс. аварий. Об этом сообщают в Патрульной полиции города.

Лидером по количеству аварий является Голосеевский район - здесь произошло 2310 ДТП. Больше всего пострадавших при столкновении в Шевченковском - 105 человек, а также Дарницком - 104.

Меньше всего ДТП в Деснянском районе - 878. Меньше всего людей пострадало в авариях в Подольском - 60, Оболонском - 64, а также Печерском - 67.

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По статистике, чаще всего ДТП бывают в пятницу, между 17:00 и 18:00. Патрульные это объясняют тем, что в это время водители выезжают за город на выходные.

В рейтинг городов с наиболее загруженными дорогами в мире попал Киев. Уровень составляет 46%.

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