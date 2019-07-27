Повторная петиция об увольнении Богдана набрала 25 тыс. голосов

Повторная петиция с требованием уволить руководителя Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала 25 тыс. голосов.

Петицию, опубликовали 23 мая подписали 25 156 граждан, говорится на сайте.

Инициатором петиции указанный Андрей Качер.

Требуют уволить Богдана потому, что, по их мнению, он не имеет права занимать эту должность.

Аргументируют законом о люстрации.

Прошлая петиция набрала 33 тыс. голосов.

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Увольнение министра внутренних дел согласно Конституции осуществляется по представлению главы правительства. Так ответил президент Владимир Зеленский на петицию об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.