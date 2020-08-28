Потому что осень: в метро объяснили гигантскую очередь возле станции Вокзальная

В киевском метрополитене объяснили причину гигантской очереди к станции метро Вокзальная. Как выяснилось, пассажирский коллапс возник из-за того, что люди начали пользоваться пригородными электричками и массово возвращаться в столицу на работу и учебу.





Автор: КП "Киевский метрополитен" Из-за массового возвращения людей в столицу, образовалась длинная очередь

Однако нарушений карантинных требований в вестибюле станции не было. Пассажиры придерживались социального дистанцирования.

"Люди заходили, покупали билеты и проходили дальше к эскалатору - вестибюль был свободен. Многие покупали проездные, пополняли поездки, что замедляло процесс их прохода на станцию", - добавила Макогон.





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Киевский метрополитен запустил арт-поезд с правилам безопасного безналичного расчета. Таким образом столичная подземка присоединилась к Всеукраинской информационной кампании по противодействию платежного мошенничества.