Постоянно слышали визг: у киевлянина забрали девять собак

Горе-хозяин обязан заплатить штраф. Фото: КГГА

В Деснянском районе Киева полиция и ветеринары изъяли девять собак в хозяина из-за жестокого обращения. По словам заявителей, житель удерживал животных в ненадлежащих условиях и недостаточно их кормил. Соседи жаловались на постоянный визг четвероногих.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Сейчас четвероногие находятся в приюте для животных в Бородянке. Собаки проходят обязательное обследование и лечение. После реабилитации им найдут семьи.

Отмечается, что с начала года КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" зафиксировала 108 случаев нарушения правил содержания животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Собака 9 часов умирал в муках после издевательств

В Киеве мужчина жестоко избил щенка, а затем выбросил его на улицу замерзать. Камера зафиксировала жестокость живодера.