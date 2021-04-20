Постоянно слышали визг: у киевлянина забрали девять собак

В Деснянском районе Киева полиция и ветеринары изъяли девять собак в хозяина из-за жестокого обращения. По словам заявителей, житель удерживал животных в ненадлежащих условиях и недостаточно их кормил. Соседи жаловались на постоянный визг четвероногих.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Сейчас четвероногие находятся в приюте для животных в Бородянке. Собаки проходят обязательное обследование и лечение. После реабилитации им найдут семьи.
Отмечается, что с начала года КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" зафиксировала 108 случаев нарушения правил содержания животных.
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В Киеве мужчина жестоко избил щенка, а затем выбросил его на улицу замерзать. Камера зафиксировала жестокость живодера.
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