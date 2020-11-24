Посольство США в Киеве оточили силовики и спецтехника

Сегодня, 24 ноября, из-за запланированного митинга к посольству США в Киеве стянули спецтехнику и привлекли большое количество правоохранителей. В частности, полицейских, нацгвардию и полицию диалога.

Акция на ул. Сикорского продлится с 11:00 до 13:00, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: "Главком"

"Согласно данным, на мероприятии ожидается до 1,5 тыс. человек", - рассказали в полиции для Obozrevatel.

Цель акции пока неизвестна.

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11 ноября возле здания Кабинета министров в Киеве собрались протестующие на акцию "Обглоданные кости для медиков и пациентов: Кабмин, хватит срезать бюджет на медицину".