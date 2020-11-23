Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках

В наручниках и на коленях мужчина смотрел лицом на окна белорусского посольства в Киеве. Фото: скриншот с видео

Белорус 23-летний Антон Лукашук 7 час. простоял на коленях в наручниках без еды и воды под посольством Беларуси в Киеве.

Таким образом мужчина хотел привлечь внимание к событиям в Беларуси, пишет "ТСН".

"Ты никогда не знаешь, что будет завтра. Лукашенко - это тиран и диктатор", - отметил активист.

Неделю назад он уехал из родной страны, потому что бежал от преследований и репрессий. Дома же, на своих страницах в соцсетях, он рассказывал правду о протестах.

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Под посольством в Киеве Белорус несмотря на холод не вставал с колен. Все транслировал в прямом эфире в Instagram.

"Физическая боль - это меньше, что могло быть. Я готовился к этой сложности. Предлагали неравнодушные люди поесть, горячего чаю попить. Я отказывался", - вспоминает активист.

Он расценил свою акцию и как перфоманс. Мужчина хотел за пределами Беларуси показать борьбу за свободу.

"Если бы я это сделал у нас, то через 30 минут был бы в Окрестино (СИЗО в Минске - Gazeta.ua)", - отметил активист.

Акции протеста в Минске и других городах республики Беларусь продолжаются почти 4 месяца. Они начались после выборов президента 9 августа, победу на которых, как объявила ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признает этих результатов. Переизбрания Лукашенко, кроме того, не признают страны Евросоюза и США.