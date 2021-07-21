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среда, 21 июля 2021 11:58

Porsche на скорости "смел" светофор: момент попал на видео
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В Борисполе Киевской области водитель внедорожника Porsche на скорости протаранил дорожный столб со светофором. Авария произошла утром 21 июля на ул. Киевский Шлях, 68.

Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области.

Фото: скриншот

"Предварительно водитель не справился с управлением и наехал на дорожный столб со светофором", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Из-за ДТП движение было затруднено.

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В Киеве на Столичном шоссе электромобиль Tesla врезался в столб. У машины при перестройке в другую полосу движения лопнуло заднее колесо. В результате автомобиль понесло и он врезался в столб.

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