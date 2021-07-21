Porsche на скорости "смел" светофор: момент попал на видео

В Борисполе Киевской области водитель внедорожника Porsche на скорости протаранил дорожный столб со светофором. Авария произошла утром 21 июля на ул. Киевский Шлях, 68.

Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области.

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"Предварительно водитель не справился с управлением и наехал на дорожный столб со светофором", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Из-за ДТП движение было затруднено.

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В Киеве на Столичном шоссе электромобиль Tesla врезался в столб. У машины при перестройке в другую полосу движения лопнуло заднее колесо. В результате автомобиль понесло и он врезался в столб.