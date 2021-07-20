Попытка таксиста проскочить на красный спровоцировала масштабную аварию

В Киеве на ул. Маршала Малиновского автомобиль службы такси спровоцировал ДТП с участием пяти машин.

Авария произошла 20 июля, сообщила пресс-служба патрульной полиции города.

Фото: "Киев Оперативный"

"В результате ДТП двух пострадавших госпитализировали. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Обстоятельства и причины инцидента установит следствие", - говорится в сообщении.

Водитель службы такси Uklon за рулем Toyota пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора, но не успел и задел автомобиль Audi, уточнил "Киев Оперативный" в Facebook.

В результате столкновения такси отбросило в припаркованный Daewoo, после чего он зацепил Fiat и еще одну Audi.

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В Одессе произошла смертельная авария с автомобилем службы такси Uklon. На ул. Черноморского казачества водитель Chevrolet Aveo не справился с управлением и влетел в бетонную стену. От удара автомобиль загорелся. Водитель погиб, пассажирка - в больнице.