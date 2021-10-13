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четверг, 14 октября 2021 02:52

Попасть в метро Киева будет проблемой

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Попасть в метро Киева будет проблемой
15 октября возможно ограничение на вход к трем станциям метро. Фото: pixabay.com

В пятницу, 15 октября, возможны изменения в работе трех станций метро Киева. Причина - проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Шахтер" - "Зоря".

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

"Возможно ограничение (или закрытие. - Gazeta.ua) на вход станции Олимпийская перед началом футбольного матча и после окончания игры станций Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Футбольный поединок между донецким "Шахтером" и луганской "Зорей" начнется в 17:00.

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Кабинет министров утвердил ужесточенные правила пассажирских перевозок на время карантина в регионах с желтым, оранжевым и красным уровнем эпидопасноти. Изменения в соответствующее постановление правительство внесло 11 октября.

Для поездок между областями пассажирам нужен зеленый сертификат о вакцинации - две дозы вакцины или отрицательный ПЦР, или экспресс-тест, сделанный за 72 ч.

Не затронут новые правила только несовершеннолетних пассажиров.

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