Помогли люди: задержали второго насильника 19-летней

Правоохранители Киевской области задержали 2-го подозреваемого в изнасиловании 19-летней жительницы Киева.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Фото: МВД

Подозреваемый по имени Ильгар убежал от полицейских и скрывался.

"Немалую роль в розыске и задержании второго злоумышленника сыграли неравнодушные граждане, которые помогли полицейским выйти на его след. Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении.

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Речь идет о групповом изнасиловании, совершенном двумя мужчинами в селе Белогородка Киевской области. 19-летняя пострадавшая киевлянка вызвала такси, но перепутала машины и села в авто к незнакомцам. Преступники привезли девушку к себе домой, после чего воспользовались ее беспомощным состоянием и изнасиловали. Одного из злоумышленников задержали сразу. Им оказался 42-летний гражданин Азербайджана. За содеянное насильникам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.