 
Ексклюзивы
1/5
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 720
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1206
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1323
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 675
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2430
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1647
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 270
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2304
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 981
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 306
Фото
Все фото
3
7
3
4
3
Помогли люди: задержали второго насильника 19-летней
Помогли люди: задержали второго насильника 19-летней
Нечеловеческие условия в Лукьяновском СИЗО: что говорит прокуратура
Нечеловеческие условия в Лукьяновском СИЗО: что говорит прокуратура
Мужчине в грудь всадили нож - убийцу нашли в кустах
Мужчине в грудь всадили нож - убийцу нашли в кустах
В столичном переходе обвалилась новая плитка
В столичном переходе обвалилась новая плитка
Заключенные спят по очереди: показали ужасные условия в столичном СИЗО
Заключенные спят по очереди: показали ужасные условия в столичном СИЗО
Видео
Все видео
Рецидивист поиздевался над пенсионеркой - момент попал на видео
Рецидивист поиздевался над пенсионеркой - момент попал на видео
Мать позволила ребенку кататься на льдине, а сама стояла на берегу
Мать позволила ребенку кататься на льдине, а сама стояла на берегу
В столичном дворе нашли труп женщины с удостоверением полицейского
В столичном дворе нашли труп женщины с удостоверением полицейского
Власть закончит не лучше, чем режим Януковича - Стерненко записал обращение
Власть закончит не лучше, чем режим Януковича - Стерненко записал обращение
Как обновляют Индустриальный мост, который не видел ремонта с 1977-го
Как обновляют Индустриальный мост, который не видел ремонта с 1977-го
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 270
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 324
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2304
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 225
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 981
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 603
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
четверг, 11 марта 2021 09:29

Помогли люди: задержали второго насильника 19-летней
3

  Комментировать

Правоохранители Киевской области задержали 2-го подозреваемого в изнасиловании 19-летней жительницы Киева.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Фото: МВД

Подозреваемый по имени Ильгар убежал от полицейских и скрывался.

"Немалую роль в розыске и задержании второго злоумышленника сыграли неравнодушные граждане, которые помогли полицейским выйти на его след. Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция ищет участника группового изнасилования 19-летней: фото

Речь идет о групповом изнасиловании, совершенном двумя мужчинами в селе Белогородка Киевской области. 19-летняя пострадавшая киевлянка вызвала такси, но перепутала машины и села в авто к незнакомцам. Преступники привезли девушку к себе домой, после чего воспользовались ее беспомощным состоянием и изнасиловали. Одного из злоумышленников задержали сразу. Им оказался 42-летний гражданин Азербайджана. За содеянное насильникам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Помогли люди: задержали второго насильника 19-летней». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
марта

Произошел самый крупный теракт в Европе за 16 лет

Переболел каждый 3-й. Зафиксировали новую болезнь

Самое читаемое
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 1 Просмотров: 19062
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 16812
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 13050
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 Просмотров: 10183
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 8973
Новости Киева
От снегопада к теплу: погода в Киеве на конец недели
От снегопада к теплу: погода в Киеве на конец недели Просмотров: 297
История торжественного открытия женского туалета в университете имеет продолжение
История торжественного открытия женского туалета в университете имеет продолжение Просмотров: 1413
Тело 22-летнего мужчины нашли на 19-метровой глубине
Тело 22-летнего мужчины нашли на 19-метровой глубине Просмотров: 1044
Школьный скандал: учителя хотят уволить, потому что не подчинился влиятельному отцу
Школьный скандал: учителя хотят уволить, потому что не подчинился влиятельному отцу 1 Просмотров: 846
Полиция ищет участника группового изнасилования 19-летней: фото
Полиция ищет участника группового изнасилования 19-летней: фото Просмотров: 1818
Больше всего комментируют
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
2
"Действуют по инструкциям агрессора" - Зеленский намекнул на Шария и каналы Медведчука
2
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
1
Мендель сделала Зеленского героем исторических учебников
1
Год с COVID-19: украинцы научились ходить к врачам онлайн
Голосов: 6654
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть