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воскресенье, 22 декабря 2019 16:44

Полякова, снеговики и солдаты - Киевом прошел новогодний парад
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Новогодний парад прошедшем 22 декабря от парка Тараса Шевченко к Софийской площади в Киеве
Фото: ukrinform.ua
Новогодний парад прошедшем 22 декабря от парка Тараса Шевченко к Софийской площади в Киеве
Новогодний парад прошедшем 22 декабря от парка Тараса Шевченко к Софийской площади в Киеве
Новогодний парад прошедшем 22 декабря от парка Тараса Шевченко к Софийской площади в Киеве
Новогодний парад прошедшем 22 декабря от парка Тараса Шевченко к Софийской площади в Киеве

Новогодний парад провели в Киеве 22 декабря. В нем приняло участие около сотни костюмированных персонажей: эльфы, жонглеры, ходулисты, снеговики.

Роль Снежной королевы исполнила певица Оля Полякова. Участники прошли от парка Тараса Шевченко к Софийской площади. Принять участие могли все желающие.

Парад сопровождал военный оркестр. Вдоль улиц выстроились зрители.

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Из участников парада выберут владельца лучшего новогоднего костюма. Их наградят призами, главная награда - поездка на двоих в Буковель.

19 декабря в центре Киева на Софийской площади зажгли главную елку Украины.

Елка имеет высоту более 20 м. Для украшения использовали 800 новогодних игрушек и более 3 км разноцветных гирлянд.

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