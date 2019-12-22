Полякова, снеговики и солдаты - Киевом прошел новогодний парад

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Новогодний парад провели в Киеве 22 декабря. В нем приняло участие около сотни костюмированных персонажей: эльфы, жонглеры, ходулисты, снеговики.

Роль Снежной королевы исполнила певица Оля Полякова. Участники прошли от парка Тараса Шевченко к Софийской площади. Принять участие могли все желающие.

Парад сопровождал военный оркестр. Вдоль улиц выстроились зрители.

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Из участников парада выберут владельца лучшего новогоднего костюма. Их наградят призами, главная награда - поездка на двоих в Буковель.

19 декабря в центре Киева на Софийской площади зажгли главную елку Украины. Елка имеет высоту более 20 м. Для украшения использовали 800 новогодних игрушек и более 3 км разноцветных гирлянд.